تشكيل أرسنال وتشيلسي المتوقع اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

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يشهد ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن عصر اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أرسنال ضيفه وجاره فريق تشيلسي في إحدى ديربيات العاصمة لندن، ضمن مباريات الأسبوع ال20 في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

تنطلق مباراة أرسنال وتشيلسي تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة أرسنال وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق أرسنال في مباراة الديربي اليوم أمام ضيفه فريق تشيلسي:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: مايتلاند نايلز / سوكراتيس / ديفيد لويز / بوكايو ساكا.

خط الوسط: لوكاس توريرا / جرانيت شاكا / نيلسون / مسعود أوزيل / بيير إيميريك أوباميانج.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني ميكيل أرتيتا.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع فريق تشيلسي في مباراة الديربي اليوم أمام مضيفه فريق أرسنال:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: أنطونيو روديجر / كورت زوما / توموري.

خط الوسط: سيزار أزبيليكويتا / نجولو كانتي / جورجينيو / إيمرسون.

خط الهجوم: كالوم هودسون أودوي / ويليان / تامي أبراهام.

المدير الفني: الإنجليزي فرانك لامبارد.

وتُعد مباراة الديربي اليوم في غاية الأهمية بالنسبة إلى كلاً من الطرفين، حيث يأمل فريق تشيلسي في الحفاظ على مركزه الرابع المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، أما فريق أرسنال يأمل بدوره في التقدم أكثر نحو المراكز الأربعة الأولى في الترتيب بعدما ابتعد عنها كثيراً في الأشهر الماضية.

ومن المؤكد أن لقاء الديربي سوف يحمل طابعاً ثأرياً بالنسبة إلى فريق أرسنال بصفة خاصة هذه المرة، نظراً إلى الخسارة القاسية التي تعرض لها فريق المدفعجية في نهاية الموسم الماضي على يد تشيلسي في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، بالرغم من أن المدرب الإسباني أرتيتا لم يكن متواجداً حينها مع الجانرز.

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