سعد سمير يستعد للسفر إلى ألمانيا بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن النجم سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يستعد للسفر إلى دولة ألمانيا في الأيام القليلة القادمة، من أجل الخضوع إلى عملية جراحية عاجلة بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس.

وتعرض سعد الدين سمير إلى هذه الإصابة مساء يوم أمس السبت على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك على هامش مشاركته في مباراة الأهلي مع ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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وأكد المصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي بدأ في تجهيز كافة الترتيبات اللازمة والأوراق الخاصة باللاعب، من أجل تسريع عملية سفره إلى دولة ألمانيا والخضوع إلى العملية الجراحية.

وأشار أيضاً إلى أن الطبيب الجراح الذي سيُجري الجراحة لسعد الدين سمير سوف يكون هو المسؤول الوحيد عن تحديد موعد عودة المدافع مرة أخرى إلى الملاعب، كما سيقوم أيضاً بوضع البرنامج العلاجي والتأهيلي بالكامل الذي سينفذه اللاعب في الأشهر القادمة.

ومن المرجح أن يغيب سعد سمير عن صفوف المارد الأحمر حتى نهاية الموسم الحالي، نظراً لأن الإصابة بقطع في وتر أكيلس دائماً ما تُكلف اللاعب الحرمان من الملاعب لمدة 8 أشهر تقريباً.

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