الأهلي يُبدي رغبته في ضم الشماخي يناير القادم رغم رفض الإفريقي التونسي

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ذكرت تقارير صحفية تونسية أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لديه رغبة كبيرة في التعاقد مع المهاجم التونسي ياسين الشماخي لاعب نادي الإفريقي التونسي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة “الرأي” التونسية أن مجلس إدارة القلعة الحمراء مقتنع تماماً بقدرات اللاعب ياسين الشماخي الهجومية، وخاصة بعد المستوى الملفت الذي قدمه مع الإفريقي في آخر موسمين على صعيد مسابقة الدوري التونسي.

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وأشارت أيضاً إلى أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي يبدو راضياً بدوره عن المهاجم التونسي، نظراً إلى المعاناة التي عاشها طيلة الأسابيع الماضية مع لاعبي المارد الأحمر في مركز المهاجم الصريح.

وشددت الصحيفة على أن العائق الرئيسي أمام النادي الأهلي من أجل إتمام هذه الصفقة بنجاح، سوف يكون مجلس إدارة النادي الإفريقي الذي أكد منذ أيام قليلة أنه غير مستعد تماماً للتخلي عن أي لاعب من صفوفه في المرحلة القادمة، من أجل دعم استقرار الفريق إضافة إلى تحقيق الأهداف المرجوة في نهاية الموسم الحالي.

يُذكر أن المارد الأحمر يُعاني بشدة من ضعف مستوى خط الهجوم منذ الموسم الماضي، مما أجبر المدرب السويسري رينيه فايلر على الاعتماد على لاعبين مثل النيجيري جونيور أجايي في مركز المهاجم الصريح لحل هذه الأزمة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن الأهلي قد تعاقد أيضاً مع النجم محمود عبد المنعم كهربا في الفترة الماضية، نظراً إلى قدرة الأخير على اللعب في مركز المهاجم الصريح، إلا أنه لن يكون بمثابة الحل النهائي لأزمة الفريق الأهلاوي الهجومية.

وتكمن مشكلة الأهلي في الأشهر الماضية في تراجع المعدل التهديفي لكلاً من ثلاثي خط الهجوم لديه، وهم كلاً من المغربي وليد أزارو إضافة إلى مروان محسن وأيضاً الشاب صلاح محسن، علماً بأن الأخير قد خرج بنسبة كبيرة للغاية من حسابات الجهاز الفني لفريق الأهلي، بالرغم من عدم حصوله على الفرصة الكافية من أجل إثبات قدراته منذ انطلاقة الموسم الحالي.

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