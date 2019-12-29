فحص طبي لجونيور أجايي اليوم لحسم موقفه من مباراة مصر المقاصة

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أكد النادي الأهلي أن النجم النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سوف يخضع إلى فحص طبي اليوم الأحد، من أجل الكشف عن طبيعة إصابته التي تعرض لها مساء يوم أمس السبت أثناء مشاركته في مباراة الأهلي مع ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ولم يتمكن جونيور أجايي من إكمال الشوط الأول من تلك المباراة ليلة أمس، بعدما تعرض إلى شد عضلي على مستوى العضلة الخلفية، مما أجبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي على استبداله مباشرة.

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ومن المقرر أن يحسم الفحص الطبي اليوم موقف اللاعب النيجيري من التدريبات الجماعية للمارد الأحمر، قبل أيام قليلة فقط من المباراة القادمة أمام فريق مصر المقاصة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت إصابة جونيور أجايي بدون أدنى شك نتيجة لضغط المباريات الهائل على لاعبي الأهلي طيلة الأشهر الماضية، حيث يخوض الفريق الأهلاوي مباراة في غضون كل 3 أيام تقريباً سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى القاري، مما جعل مستشفى الأهلى مليئة باللاعبين المصابين مع اختلاف أنواع الإصابات.

على صعيد آخر، تأكدت جاهزية الظهير الأيسر محمود وحيد للتواجد مع فريق الأهلي في اللقاء القادم أمام فريق مصر المقاصة، بعدما تعافى تماماً من الإصابة التي تعرض لها خلال الحصص التدريبية في الأيام القليلة الماضية، مما جعله يغيب عن مباراة بلاتينيوم ستارز.

وأثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب تحسن حالة قدمه بعد الكدمة القوية التي تعرض لها، وبالتالي سوف يكون متاحاً للجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة المدير الفني رينيه فايلر.

وباتت الإصابات هي الهاجس الأكبر لفريق الأهلي منذ انطلاقة الموسم الحالي، حيث تعرض معظم نجوم الفريق الأول في الأشهر الماضية إلى إصابات لا حسر لها، على أمل أن يمر بقية الموسم دون أي غيابات مؤثرة على صفوف أبناء القلعة الحمراء، نظراً لأن ذلك قد يؤثر على مشوارهم في المنافسة على كافة الألقاب.

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