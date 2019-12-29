نجوم الزمالك يدعمون سعد سمير بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس

Advertisements

حرص بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على دعم النجم سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد التأكد في صباح اليوم الأحد من إصابته بقطع في وتر أكيلس وغيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

وقام محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

Advertisements

إن الله إذا أحب عبداً ابتلاه، ألف سلامة عليك يا سعد، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول.

ومن جانبه، قام محمود علاء مدافع الزمالك بنشر تغريدة بدوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

في الإصابات العزيمة والإصرار أهم سلاح لعودتك سريعاً للملعب، أنت رجل قوي وستعود بإذن الله أقوى من الأول، ألف سلامة يا سعد.

على صعيد متصل، قام النجم عمرو السولية متوسط ميدان الأهلي بنشر تغريدة هو الآخر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

ألف سلامة عليك يا سعد، ده ابتلاء واختبار من ربنا عشان ربنا بيحبك، بإذن الله أنت قادر بِعزيمتك وإرادتك ترجع أقوى وتكسر الدنيا، ربنا يشفيك ويعافيك يا حبيبي.

يُذكر أن موسم سعد الدين سمير قد انتهى بصفة رسمية مساء يوم أمس السبت على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك أثناء مشاركته في مباراة الأهلي مع ضيفه بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يتوجه اللاعب إلى دولة ألمانيا خلال الأيام القليلة القادمة من أجل الخضوع إلى عملية جراحية عاجلة على يد جراح ألماني، على أن يخضع بعدها إلى فترة علاج لمدة 8 أشهر كاملة.

ويُعتبر سعد سمير هو ثاني لاعب مصري يتعرض إلى نفس النوع من الإصابة “قطع في وتر أكيلس” خلال العام الجاري 2019، حيث سبق وأن تعرض لها النجم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك في الصيف الماضي.

إقرأ أيضاً: فحص طبي لجونيور أجايي اليوم لحسم موقفه من مباراة مصر المقاصة