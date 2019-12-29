مصادر تركية تؤكد اقتراب النني من الرحيل عن بشكتاش تجاه ميلان

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ذكرت تقارير صحفية تركية أن النجم المصري محمد النني بات قريباً للغاية من الرحيل عن صفوف ناديه الحالي بشكتاش التركي، وذلك تجاه نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت التقارير أن إدارة نادي بشكتاش بدأت في عملية البحث عن لاعب خط وسط يُجيد اللعب في نفس مركز محمد النني، مما يعني بالتالي أن رحيل الأخير عن صفوف النادي التركي بات أمراً مؤكداً بحسب تصريحاته والده في الأيام الماضية.

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وأشارت أيضاً إلى أن والد النني أوضح لوسائل الإعلام أن نادي أرسنال الإنجليزي المالك الأصلي لعقد نجله قد اتفق مع نادي ميلان على إتمام الصفقة في الميركاتو الشتوي القادم.

وشددت التقارير على أن هذه التصريحات تبدو متضاربة نوعاً ما، نظراً لأن وكيل أعمال اللاعب المصري نفاها بشكل قاطع، مؤكداً في الوقت ذاته أن محمد النني لا يُركز في الوقت الحالي إلا على خوض المباريات مع فريقه بشكتاش.

وأوضحت أن الأيام القليلة القادمة سوف تحسم ذلك الجدل بشكل نهائي، وخاصة وأن أبواب الميركاتو الشتوي سوف تفتح أبوابها في جميع أنحاء العالم مع الساعات الأولى لليوم الأول من شهر يناير المقبل من العام القادم 2020 أي يوم الأربعاء المقبل على وجه التحديد.

ومن المؤكد أن رحيل النني عن صفوف نادي بشكتاش ثم الانتقال إلى فريق الروسونيري، سوف تكون مخاطرة كبيرة من جانب اللاعب المصري في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها الفريق الإيطالي منذ انطلاقة الموسم الحالي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن محمد النني سوف يحتاج أيضاً إلى الوقت من أجل التعود على أجواء اللعب في مسابقة الدوري الإيطالي، إضافة إلى محاولة حجز مكان له في التشكيل الأساسي في صفوف فريقه الجديد.

وكان السبب الرئيسي وراء مغادرة النجم المصري لصفوف نادي أرسنال في الصيف الماضي، هو جلوسه حبيساً على مقاعد البدلاء طيلة الموسم الماضي، مما قد ذلك السيناريو يتكرر من جديد ولكن مع نادي آخر هذه المرة يمر بوضعية أسوأ من فريق المدفعجية.

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