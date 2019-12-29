جيرالدو يرفض عرض الصفاقسي بسبب ضعف المقابل المادي

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كشفت مصادر صحفية تونسية عن رفض الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العرض المقدم من طرف نادي الصفاقسي التونسي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت المصادر أن مجلس إدارة نادي الصفاقسي قد أرسل في الأيام الماضية عرضاً رسمياً إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من أجل الظفر بخدمات جيرالدو على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادمة دون وجود بند أحقية الشراء عقب نهاية العقد.

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وأشارت إلى أن مجلس إدارة القلعة الحمراء درس العرض بعناية ووافق عليه مباشرة، وخاصة بعدما حصل على الضوء الأخضر من طرف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي الذي أخرج جيرالدو تماماً من حساباته الفنية في المرحلة القادمة.

وشددت المصادر على أن كل شيء كان يسير في الطريق الصحيح بالنسبة إلى نادي الصفاقسي، إلا أن الصفقة لن تتم في نهاية المطاف بسبب عدم اقتناع اللاعب الأنجولي بالمقابل المادي الذي سوف يحصل عليه في الأشهر ال6 القادمة من طرف النادي التونسي.

وأوضحت أن جيرالدو طلب من إدارة الصفاقسي رفع قيمة المقابل المادي مثلما يتقاضى مع النادي الأهلي طيلة السنة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء، أي أنه يرغب في الحصول على 500 ألف دولار، وهو الأمر الذي رفضته إدارة النادي التونسي تماماً وانسحبت مباشرة من الصفقة.

يُذكر أن عقد اللاعب الأنجولي لا يزال ممتداً مع الأهلي لثلاثة سنوات ونصف قادمة، إلا أن المستوى الفني غير المستقر الذي قدمه في الأشهر الماضية جعل المارد الأحمر يرغب في التخلي عنه بأي وسيلة ممكنة حتى وإن تم ذلك على سبيل الإعارة إلى أن يأتي موعد نهاية عقده مع الأهلي.

ولا يحظى جيرالدو بثقة رينيه فايلر تماماً بالرغم من مشاركته في بعض المباريات مع الفريق الأهلاوي في الفترة الماضية، ولكن عطائه الفقير على أرض الملعب لم يشفع له من أجل كسب ثقة المدرب السويسري الذي يرغب في ضم مهاجم أفريقي بدلاً منه.

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