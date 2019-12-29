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يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020، والتي من المقرر إقامتها بداية من يوم الجمعة القادم أي في مطلع العام المقبل 2020.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني 2019 / 2020، مع تسليط الضوء بشكل خاص على مباراتي قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد في ظل الصراع المحتدم بينهما على صدارة الترتيب طيلة الأسابيع الماضية.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

بلد الوليد / ليغانيس، الجمعة 3 يناير 2020، الساعة الثامنة مساءً.

إشبيلية / أتلتيك بيلباو، ملعب رامون سانشيز بيثخوان، الساعة العاشرة مساءً.

فالنسيا / إيبار، السبت 4 يناير 2020، الساعة الثانية ظهراً.

خيتافي / ريال مدريد، ملعب ألفونسو بيريز في العاصمة مدريد، الساعة الرابعة عصراً.

أتلتيكو مدريد / ليفانتي، ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد، الساعة السابعة والنصف مساءً.

إسبانيول / برشلونة، ملعب كورنيا في إقليم كتالونيا، الساعة العاشرة مساءً.

غرناطة / ريال مايوركا، الأحد 5 يناير 2020، الساعة الواحدة ظهراً.

ريال سوسيداد / فياريال، ملعب أنويتا في إقليم الباسك، الساعة الثالثة عصراً.

ديبورتيفو ألافيس / ريال بيتيس، الساعة الخامسة مساءً.

سيلتا فيغو / أوساسونا، الساعة العاشرة مساءً.

ومن المؤكد أن الصراع الشرس بين برشلونة وريال مدريد على صدارة ترتيب مسابقة الليغا الإسبانية سوف يستمر خلال هذه الجولة، وخاصة في ظل استعداد كلاً منهما لخوض مباراة صعبة خارج أرضه، مما قد يُغير من وضعية الترتيب الخاص بهما مع نهاية مباريات الجولة التاسعة عشر.

يُذكر أن فريق برشلونة يتفوق في الوقت الحالي على غريمه التقليدي فريق ريال مدريد بفارق نقطتين، بالرغم من المستويات الأكثر من رائعة التي قدمها الفريق الملكي طيلة الأسابيع الماضية، إلا أن فشله في الظفر بالنقاط الكاملة في آخر مبارياته العام الجاري 2019 أمام ضيفه أتلتيك بيلباو، جعل الصدارة تذهب مباشرة إلى البارسا إلا أن الصراع لن يتوقف حتى نهاية الموسم.

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