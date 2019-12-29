عمار حمدي يتعرض للإصابة في مران الأهلي اليوم قبل مواجهة مصر المقاصة

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الأحد، من أجل الاستعداد للمباراة القادمة أمام فريق مصر المقاصة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز مع بداية العام الجديد 2020.

وكان فريق الأهلي قد نجح مساء يوم أمس السبت في مواصلة عروضه المثالية، بعدما حقق فوزاً سهلاً على حساب ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي بهدفين مقابل لا شيء في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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وشهد المران الجماعي للمارد الأحمر اليوم الأحد على ملعب مختار التتش تعرض اللاعب الشاب عمار حمدي إلى الإصابة على مستوى وجه القدم، مما أجبره على عدم استكمال بقية الحصة التدريبية ليُغادر رفقة الدكتور خالد محمود طبيب النادي من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

على صعيد متصل، شارك المهاجم مروان محسن بصورة طبيعية للغاية في التدريبات الجماعية رفقة زملائه، بعدما تعافى تماماً من الإصابة التي لحقت به في الآونة الأخيرة، وبالتالي بات جاهزاً تحت تصرف الجهاز الفني للفريق الأهلاوي بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر خلال اللقاء القادم أمام الفريق الفيومي.

ومن جانبه، بدأ النجم شريف إكرامي تدريباته التأهيلية في صالة “الجيم”، علماً بأنه كان قد تعرض إلى إجهاد يوم أمس السبت على مستوى العضلة الخلفية، مما جعله يخرج من قائمة الأهلي في مباراته الماضية أمام فريق بلاتينيوم ستارز.

ولم يحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات طيلة شهر ديسمبر الجاري تقريباً باستثناء مرة وحيدة فقط، نظراً إلى ضغط المباريات الهائل الذي يُعاني منه المارد الأحمر سواء على صعيد مسابقة الدوري العام أو حتى على صعيد مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المؤكد أن ذلك الضغط سوف يستمر طيلة الأشهر القادمة حتى نهاية الموسم الحالي، وخاصة في حالة نجاح الفريق الأهلاوي في الوصول إلى أدوار متقدمة في مسابقة دوري الأبطال أو حتى في مسابقة كأس مصر، علماً بأن اللقبين لم يتمكن من الفوز بهما في الموسم الماضي رغم وصوله إلى مراحل متقدمة.

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