الأهلي يحتفل بوليد سليمان بعد دخوله القائمة الذهبية للهدافين في إفريقيا

Advertisements

حرص النادي الأهلي اليوم الأحد على الاحتفال بالنجم وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدما تمكن من دخول القائمة الذهبية لهدافي المارد الأحمر على مستوى جميع المسابقات الإفريقية.

وقام الأهلي بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

Advertisements

وليد سليمان، مرحباً بك أيها الحاوي في القائمة الذهبية لهدافي الأهلي في البطولات الإفريقية.

وكان النجم وليد سليمان قد نجح في تسجيل هدفين لصالح فريقه الأهلي مساء يوم أمس السبت في شباك فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

وبناءً على ذلك، رفع وليد سليمان رصيد أهدافه في البطولات الإفريقية مع النادي الأهلي إلى 19 هدفاً، ليضمن بالتالي دخوله قائمة هدافي الأهلي الذهبية على مدار تاريخ القلعة الحمراء.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن وليد قد تفوق أيضاً بفارق هدف وحيد على بعض من أساطير النادي الأهلي، وهم كلاً من الثنائي محمد بركات إضافة إلى المهاجم الأنجولي أمادو فلافيو، حيث سجل كلاً منهما 18 هدفاً لصالح الأهلي في البطولات الإفريقية.

وإليكم الآن قائمة اللاعبين الأكثر تهديفاً لصالح الأهلي على مستوى البطولات الإفريقية:

محمود الخطيب، 37 هدف.

محمد أبو تريكة، 32 هدف.

عماد متعب، 28 هدف.

وليد سليمان، 19 هدف.

الأنجولي أمادو فلافيو، 18 هدف.

محمد بركات، 18 هدف.

يُذكر أن الفريق الأهلاوي كان قد حقق انتصاره الثاني خلال مرحلة المجموعات للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا يوم أمس السبت على حساب فريق بلاتينيوم ستارز، وبالتالي رفع رصيده إلى 6 نقاط متساوياً مع كلاً من فريق النجم الساحلي التونسي إضافة إلى فريق الهلال السوداني بنفس عدد النقاط لكلاً منهم جميعاً.

ومن المؤكد أن الصراع من أجل بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي سوف تكون مشتعلة للغاية في هذه المجموعة بين الثلاثي، على أمل أن يتمكن المارد الأحمر من حسم ملف تأهله.

إقرأ أيضاً: عمار حمدي يتعرض للإصابة في مران الأهلي اليوم قبل مواجهة مصر المقاصة