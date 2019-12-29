رسمياً .. بوروسيا دورتموند يتعاقد مع ظاهرة دوري أبطال أوروبا “هالاند”

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن تعاقده رسمياً اليوم الأحد مع النجم النرويجي الشاب هالاند قادماً من صفوف نادي سالزبورغ النمساوي، وذلك في أولى صفقات الفريق الأصفر في الميركاتو الشتوي القادم.

وقام بوروسيا دورتموند بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وأكد فيها تعاقده مع هالاند حتى صيف عام 2024 قادماً من سالزبورغ دون ذكر أي تفاصيل أخرى متعلقة بالصفقة.

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ويُعد المهاجم النرويجي الشاب صاحب ال19 عاماً واحداً من أفضل اللاعبين الصاعدين في القارة الأوروبية في الوقت الحالي، وخاصة بعدما تألق بشكل ملفت للغاية رفقة فريقه النمساوي في الدور الأول من عمر الموسم الجاري وتحديداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولا يقتصر تألق هالاند على الموسم الحالي فقط، بل إن تألقه يعود أيضاً للموسم الماضي الذي قدم خلاله مستويات أكثر من رائعة سواء على المستوى المحلي أو حتى في مسابقة الدوري الأوروبي.

وسعت العديد من الأندية الكبرى في الأشهر الماضية إلى الظفر بخدمات النجم النرويجي الشاب مثل أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي إضافة إلى يوفنتوس الإيطالي، إلا أن بوروسيا دورتموند حسم الصفقة لصالحه في نهاية المطاف.

يُذكر أن هالاند لن يتمكن من المشاركة مع فريقه الجديد بوروسيا دورتموند خلال بقية مشوار الفريق الأصفر في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، نظراً لأنه خاض مرحلة المجموعات مع فريق سالزبورغ، وبالتالي سوف يكتفي فقط بالمشاركة في مسابقة الدوري الألماني إضافة إلى مسابقة كأس ألمانيا.

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