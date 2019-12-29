تشكيل ليفربول الرسمي الليلة أمام ولفرهامبتون .. محمد صلاح أساسي

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كشف الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق ولفرهامبتون في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُقام مباراة ليفربول وولفرهامبتون مساء اليوم السبت على ملعب أنفيلد رود، وذلك انطلاقاً من الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة ليفربول وولفرهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل ليفربول الرسمي في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق ولفرهامبتون:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جورجينيو فينالدوم / أدم لالانا.

خط الهجوم: ساديو ماني / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو.

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