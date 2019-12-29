تشيلسي يحسم ديربي لندني جديد بفوزه على أرسنال بثنائية

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حسم فريق تشيلسي مباراة الديربي اللندني عقب فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه وجاره فريق أرسنال بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

ونجح في تسجيل أهداف فريق تشيلسي في اللقاء كلاً من الإيطالي جورجينيو في الدقيقة 83، إضافة إلى الإنجليزي تامي أبراهام في الدقيقة 87، فيما سجل الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الهدف الوحيد لمصلحة فريق أرسنال في الدقيقة 13.

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وجاءت مباراة أرسنال وتشيلسي ضمن مباريات الأسبوع ال20 في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وبناءً على هذه النتيجة، رفع فريق تشيلسي رصيده إلى 35 نقطة مُعززاً موقعه في المركز الرابع في ترتيب البريميرليج، فيما استقر رصيد فريق أرسنال عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر في الترتيب.

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