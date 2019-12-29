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يترقب عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، حيث تتواصل في هذه الجولة الصراع على المراكز الأول باستثناء مركز الصدارة الذي يُسيطر عليه الأهلي بقبضة من حديد.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، مع تسليط الضوء على مباراتي كلاً من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بصفة خاصة في ظل الصراع الدائم بينهما على لقب الدوري العام طيلة تاريخ المسابقة.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

اف سي مصر / طنطا، الإثنين 30 ديسمبر 2019، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

الجونة / فريق الإنتاج الحربي، الساعة الخامسة مساءً.

الاتحاد السكندري / المقاولون العرب، الأربعاء 1 يناير 2020، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

الإسماعيلي / إنبي، الساعة الخامسة مساءً.

مصر المقاصة / الأهلي، الساعة السابعة والنصف مساءً.

حرس الحدود / بيراميدز، الخميس 2 يناير 2020، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

المصري البورسعيدي / سموحة، الساعة الخامسة مساءً.

الزمالك / أسوان، الساعة السابعة والنصف مساءً.

وادي دجلة / طلائع الجيش، الجمعة 3 يناير 2020، الساعة السابعة والنصف مساءً.

ومن المؤكد أن فريق الأهلي سوف يسعى إلى تعزيز صدارته لترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز من خلال البحث عن الفوز التاسع على التوالي له الموسم الحالي، مما سوف يجعله أقرب من أي وقت مضى للحفاظ على لقبه بطلاً لموسم جديد مثلما كان الحال تماماً طيلة السنوات الماضية.

ومن جانبه، سوف يبحث غريمه التقليدي فريق الزمالك عن العودة مرة أخرى إلى المسار الصحيح، ويكفي الإشارة فقط إلى أنه لم يتمكن من تذوق طعم الفوز في آخر 3 مباريات خاضها على التوالي في مسابقة الدوري العام بواقع خسارة في مباراة إضافة إلى تعادل في مباراتين، وهي النتائج السلبية التي جعلته بعيداً بنسبة شبة مؤكدة عن المنافسة على لقب الموسم الجاري.

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