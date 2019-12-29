Advertisements

يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020، والتي من المقرر إقامتها بداية من يوم الأحد القادم أي مع مطلع العام المقبل 2020.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي 2019 / 2020، مع تسليط الضوء على مباراتي كلاً من الثنائي المنافس الرئيسي على لقب الكالتشيو الموسم الجاري وهما فريق يوفنتوس إضافة إلى فريق إنتر ميلان.

Advertisements

وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

بريشيا / لاتسيو، الأحد 5 يناير 2020، الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

سبال / هيلاس فيرونا، الساعة الرابعة عصراً.

جنوى / ساسولو، الساعة السابعة مساءً.

روما / تورينو، ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

بولونيا / فيورنتينا، الإثنين 6 يناير 2020، الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

يوفنتوس / كالياري، ملعب أليانز في مدينة تورينو، الساعة الرابعة عصراً.

أتالانتا / بارما، الساعة الرابعة عصراً.

ميلان / سامبدوريا، ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو، الساعة الرابعة عصراً.

ليتشي / أودينيزي، الساعة السابعة مساءً.

نابولي / إنتر ميلان، ملعب سان باولو في مدينة نابولي، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

ومن المؤكد أن هذه الجولة قد تشهد تعديلاً جديداً على مسار المنافسة على لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وخاصة في ظل المباريات المعقدة التي تنتظر المتصدر فريق إنتر ميلان في المقام الأول، وذلك حينما يحل ضيفاً على فريق نابولي مع مدربه الإيطالي الجديد جينارو غاتوزو.

ومن جانبه، سوف يجد فريق يوفنتوس نفسه هو أيضاً أمام مباراة صعبة للغاية، وذلك حينما يستضيف فريق كالياري الذي نجح خلال الموسم الحالي في تقديم صورة مميزة ونتائج أكثر من رائعة لم يكن يتوقعها أي أحد على الإطلاق، مما جعله يتواجد في الوقت الحالي في المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.

إقرأ أيضاً: مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020