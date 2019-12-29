ليفربول يواصل التحليق في صدارة البريميرليج بفوزه الصعب على ولفرهامبتون

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واصل فريق ليفربول التحليق وحيداً في صدارة ترتيب البريميرليج عقب فوزه الصعب على حساب ضيفه فريق ولفرهامبتون بهدف وحيد مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا.

ونجح النجم السنغالي ساديو ماني في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ليفربول في الدقيقة 42، حيث تطلب احتساب الهدف استعانة حكم المباراة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

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وتمكن فريق ولفرهامبتون من تسجيل هدف التعادل قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، إلا أن حكم المباراة قرر إلغاء الهدف بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد، بالرغم من الشكوك حول صحة الهدف مما أثار جدلاً واسعاً بين الضيوف.

وجاءت مباراة ليفربول وولفرهامبتون الليلة ضمن مباريات الأسبوع ال20 في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وبناءً على هذه النتيجة، عزز فريق ليفربول موقعه في صدارة جدول ترتيب البريميرليج بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة، والتي جمعها من 18 انتصار مقابل تعادل وحيد دون التعرض إلى الخسارة في أي مباراة غلى الإطلاق، فيما استقر رصيد فريق ولفرهامبتون عند 30 نقطة في المركز الثامن في الترتيب.

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