أبو تريكة يُهاجم تقنية “VAR” بسبب إلغاء هدف ولفرهامبتون في ليفربول

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حرص النجم المصري محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري سابقاً على مهاجمة تقنية حكم الفيديو المساعد بشدة منذ قليل، بسبب تسببها في إلغاء الهدف الصحيح الذي سجله فريق ولفرهامبتون في شباك فريق ليفربول مساء اليوم السبت.

وأكد محمد أبو تريكة خلال تصريحات له عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية أن تقنية حكم الفيديو المساعد قتلت متعة كرة القدم، نظراً إلى الطريقة التي يتم استعمال بها هذه التقنية في بعض الحالات التحكيمية.

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وأشار أيضاً إلى أنه ليس من الطبيعي احتساب التسلل على المهاجم عبر الكتف أو الشعر أو جزء بسيط من جسم المهاجم، مشدداً في الوقت ذاته أن هذه الأمور من الممكن أن تحدث في أي لعبة أخرى ولكن ليس في لعبة كرة القدم.

يُذكر أن ذلك الهدف الملغي ساهم في نهاية المطاف في فوز فريق ليفربول بهدف وحيد مقابل لا شيء، ليُحكم بذلك فريق الريدز قبضته على صدارة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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