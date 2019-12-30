رئيس الزمالك يسخر من وليد سليمان .. ويؤكد: الأهلي لم يعد نادي المبادئ

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حرص رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على السخرية من النجم وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تألقه بشكل ملفت في المباراة الماضية للمارد الأحمر أمام فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الحدث اليوم”، أنه يجب أن يُبارك لوليد سليمان على خاتم سليمان الذي يضعه في يده، مُتسائلاً في الوقت ذاته أين قرأ على ذلك الخاتم ليُحقق ما حققه.

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وكان النجم وليد سليمان قد نجح في تسجيل هدفي الفوز لمصلحة الفريق الأهلاوي أمام فريق بلاتينيوم ستارز، ليدخل بالتالي ضمن القائمة الذهبية لأكثر اللاعبين تهديفاً في تاريخ القلعة الحمراء على مستوى البطولات الإفريقية.

على صعيد آخر، أشار رئيس الزمالك إلى أن النادي الأهلي لم يعد له مبادئ مثلما كان يُقال، حيث كان المهندس محمود طاهر هو من قام بالحفاظ على هذه المبادئ، مؤكداً أن النجم محمود عبد المنعم كهربا يُعد بمثابة “الهدية” منه للنادي الأهلي المحترم.

يُذكر أن كهربا كان لاعباً في صفوف نادي الزمالك، قبل أن يرحل عنه بشكل مفاجئ الصيف الماضي تجاه نادي ديسبورتيفو البرتغالي، ومن ثم فسخ عقده بالتراضي مع الأخير وقام بعدها مباشرة بالتعاقد مع النادي الأهلي بعدما أصبح حراً.

وعن الهاشتاج الذي طالب برحيله عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر في الساعات الماضية، شدد رئيس الزمالك على أن بعض جماهير القلعة البيضاء تُطالبه بالرحيل والنادي على مشارف الدخول في كارثة اقتصادية، موضحاً في الوقت ذاته أن ذلك الهاشتاج قد تمويله من طرف جهة معينة، على أن يقوم بفضح هذه الجهة في الأيام القادمة.

وعن قناة نادي الزمالك، أوضح أن هذه القناة تُعتبر بمثابة الحلم لأي مشجع لنادي الزمالك منذ عام 2011 والآن قد تحقق، مشيراً إلى أن انطلاق بث القناة يُعد بمثابة أفضل رد ممكن على من تخيلوا أن القناة لن يتم إنشاؤها إلا في الأحلام.

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