رئيس الزمالك يُطالب مجدداً بتعديل لائحة الاستبدال ويؤكد حضور المباريات رغم الإيقاف

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طالب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من جديد الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة تعديل اللائحة الخاصة باستبدال اللاعبين للأندية خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، نظراً إلى الظروف القهرية التي يتعرض لها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الوقت الحالي.

وأكد رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الحدث اليوم”، أنه يجب أن تكون هناك بعض الاستثناءات في حالة تعرض أي نادي لموقف خارج عن إرادته مثل هروب لاعب أو إصابة لاعب آخر.

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وأشار أيضاً إلى أن الزمالك يُعاني في الوقت الحالي من هروب لاعبين من صفوفه، فيما يُعاني الأهلي على سبيل المثال من إصابة سعد الدين سمير وغيابه حتى نهاية الموسم، وبالتالي تُعتبر هذه المواقف خارج عن إرادة النادي، مما يمنحه حق التعويض والتعاقد مع البديل المناسب.

وأضاف أن نادي الزمالك ربما لن يسعى إلى شراء أي لاعبين على الإطلاق في الميركاتو الشتوي القادم في ظل امتلاكه أفضل اللاعبين في مصر حالياً، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سوف يعقد جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض من أجل معرفة احتياجاته في المرحلة القادمة.

وعن عقوبة الإيقاف بحقه الصادرة عن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري، شدد رئيس الزمالك على أنه لا توجد قوة على وجه الأرض قادرة على منعه من حضور مباريات الزمالك القادمة في مسابقة الدوري العام، مُطالباً في الوقت ذاته عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة بعدم محاربة نادي الزمالك.

يُذكر أن رئيس نادي الزمالك تم إيقافه عن حضور 3 مباريات لفريقه في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مع فرض غرامة مالية عليه تصل قيمتها إلى مبلغ 100 جنيه، إلا أنه لم يلتزم بتلك العقوبة حتى الآن، وخاصة بعدما حضر مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الأيام الماضية بصورة طبيعية.

وفي ختام تصريحاته، أكد أن اللجنة الخماسية التي تُدير الاتحاد المصري حالياً بصفة مؤقتة بدأت تطمع في المناصب وتنوي الترشح في الانتخابات القادمة لاتحاد الكرة، مشدداً على أن الدولة لم تأت بهؤلاء الأشخاص بل أتى بهم الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو الأمر الذي يجب أن يتغير مع حلول انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم في صيف العام المقبل 2020.

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