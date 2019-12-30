هاني رمزي: تراجع نتائج الزمالك بسبب مجلس إدارته والأهلي مختلف مع فايلر

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كشف الكابتن هاني رمزي مدرب المنتخب الوطني المصري سابقاً عن السبب الحقيقي وراء تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الآونة الأخيرة أو حتى في السنوات الماضية، كما أبدى إعجابه أيضاً بمستوى فريق الأهلي الموسم الحالي مع مديره الفني السويسري رينيه فايلر.

وأكد هاني رمزي خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “أون سبورت” أن السبب الرئيسي وراء تراجع نتائج فريق الزمالك في الأسابيع الماضية، هي مجلس إدارته في المقام الأول بسبب حالة عدم الاستقرار الفني في كل موسم.

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وأشار أيضاً إلى أن مجلس الإدارة يقوم بتغيير المدير الفني بطريقة عجيبة، حتى وإن قدم ذلك المدير الفني مستويات مميزة مع الفارس الأبيض، إلا أنه يتم إقالته في نهاية المطاف وفي وقت لا يتوقعه أي أحد على الإطلاق.

وأضاف أن ذلك قد حدث تحديداً مع المدرب البرتغالي فيريرا رغم فوزه مع الزمالك بالثنائية المحلية، كما حصل أيضاً مع المدرب السويسري كريستيان جروس رغم فوزه مع الزمالك بلقب كأس الاتحاد الأفريقي، وتكرر الأمر سابقاً مع الكابتن أحمد حسام ميدو الذي قاد الزمالك للفوز بلقب كأس مصر في أكثر من مناسبة.

وعن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي لفريق الزمالك، أوضح هاني رمزي أن الحكم عليه في الوقت الحالي سوف يكون قاسياً للغاية، نظراً لكونه لم يستلم منصب المدير الفني إلا منذ أسابيع قليلة فقط وليس من بداية الموسم، وبالتالي يحتاج إلى فرصة كاملة من أجل التجانس مع اللاعبين وتوظيفهم بشكل جيد على أرض الملعب.

وعن مستوى فريق الأهلي في الموسم الجاري مع المدير الفني رينيه فايلر، شدد على أن الأهلي أصبح مختلفاً بصورة كبيرة مع فايلر، وخاصة بعدما تمكن الأخير من خلق حالة من التجانس بين اللاعبين على أرض الملعب، مما أثار إعجاب الجميع في الوسط الرياضي المصري وليس فقط من طرف جماهير القلعة الحمراء.

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