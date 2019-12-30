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شهد مطلع الأسبوع الحالي إقامة جميع مباريات الجولة ال20 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، حيث عرفت هذه الجولة استمرار الصراع على صدارة الترتيب من خلال ملاحقة ليفربول، فيما حسم تشيلسي ديربي لندني جديد.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة ال20، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات هذه الجولة ال20 من عمر البريميرليج.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة ال20 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020:

برايتون أند هوف ألبيون 0/2 بورنموث.

ساوثهامبتون 1/1 كريستال بالاس.

نيوكاسل يونايتد 2/1 إيفرتون.

واتفورد 0/3 أستون فيلا.

نورويتش سيتي 2/2 توتنهام هوتسبير.

وست هام يونايتد 2/1 ليستر سيتي.

بيرنلي 2/0 مانشستر يونايتد.

أرسنال 2/1 تشيلسي.

ليفربول 0/1 ولفرهامبتون.

مانشستر سيتي 0/2 شيفيلد يونايتد.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة ال20:

ليفربول، 55 نقطة. ليستر سيتي، 42 نقطة. مانشستر سيتي، 41 نقطة. تشيلسي، 35 نقطة. مانشستر يونايتد، 31 نقطة. توتنهام هوتسبير، 30 نقطة. ولفرهامبتون، 30 نقطة. شيفيلد يونايتد، 29 نقطة. كريستال بالاس، 27 نقطة. إيفرتون، 25 نقطة. نيوكاسل يونايتد، 25 نقطة. أرسنال، 24 نقطة. بيرنلي، 24 نقطة. برايتون أند هوف ألبيون، 23 نقطة. ساوثهامبتون، 22 نقطة. بورنموث، 20 نقطة. وست هام يونايتد، 19 نقطة. أستون فيلا، 18 نقطة. واتفورد، 16 نقطة. نورويتش سيتي، 13 نقطة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب الهدافين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020:

الإنجليزي جيمي فاردي، ليستر سيتي، 17 هدف. الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، أرسنال، 13 هدف. الإنجليزي تامي أبراهام، تشيلسي، 12 هدف. الإنجليزي داني إنجز، ساوثهامبتون، 12 هدف. الإنجليزي ماركوس راشفورد، 12 هدف.

وبات فريق ليفربول قريباً للغاية من حسم ملف الصراع على لقب البريميرليج في الموسم الحالي، نظراً إلى المستويات الأكثر من رائعة التي قدمها منذ انطلاقة الموسم وحتى هذه اللحظة، حيث لم يتعرض فريق الريدز إلى أي خسارة على الإطلاق بعد نهاية الدور الأول، إلا أن لا يعني أن المهمة قد انتهت في ظل تبقي 18 مباراة أخرى قادمة له إضافة إلى مباراة مؤجلة أي 19 مباراة قد ينقلب فيها الحال بنسبة كبيرة.

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