تشكيل الهلال المتوقع الليلة أمام العدالة في الدوري السعودي للمحترفين

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يشهد ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الهلال ضيفه فريق العدالة، ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020.

تنطلق مباراة الهلال والعدالة تحديداً في تمام الساعة 16:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 17:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 18:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وستكون مباراة الهلال والعدالة منقولة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، بينما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل الهلال المتوقع في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق العدالة:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك / جانغ / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو / جوستافو كويلار / أندري كاريو / سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري.

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز.

المدير الفني: الروماني رازفان لوشيسكو.

ويسعى الزعيم للعودة من جديد إلى المسار الصحيح في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، حتى يتمكن من اللحاق مرة أخرى بحامل اللقب فريق النصر غريمه التقليدي المتفوق عليه في الوقت الحالي بسبب المباريات المؤجلة.

وكان الهلال قد أهدر نقطتين بغرابة شديدة في الأيام الماضية، بعدما اكتفى بالتعادل مع مضيفه الحزم بهدف لمثله، مما زاد من حجم الضغوطات كثيراً على لاعبي الهلال أبطال آسيا في ظل طموح جماهير الزعيم في استعادة لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ومن المؤكد أن زعيم آسيا لا يمر حالياً بأفضل أوقاته، بالرغم من المستوى الجيد الذي قدمه خلال مشاركته في مسابقة كأس العالم للأندية مطلع شهر ديسمبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، إلا أنه لم يتمكن في نهاية المطاف سوى من الحصول على المركز الرابع في مونديال الأندية وسط خيبة أمل كبيرة من طرف جماهيره.

ويبقى الهدف الرئيسي للموج الأزرق في الأشهر هو ضرورة المنافسة بكل قوة على لقب الدوري السعودي للمحترفين في المقام الأول، إضافة إلى لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

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