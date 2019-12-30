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شهد يوم أمس الأحد إقامة جميع مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الحالية من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي 2019 / 2020، حيث واصلت الأندية العربية في هذه الجولة الاقتراب أكثر من التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة الثالثة، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات هذه الجولة الثالثة من مسابقة كأس الكونفدرالية.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي 2019 / 2020:

سان بيدرو الإيفواري 1/1 حسنية أكادير المغربي.

إزاي من بنين 0/0 زاناكو الزامبي.

حوريا كوناكري الغيني 0/1 دجوليبا المالي.

المصري البورسعيدي 2/1 بيراميدز.

بيدفيست الجنوب أفريقي 0/0 النصر الليبي.

نهضة بركان المغربي 0/3 موتيما بيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

نواذيبو الموريتاني 0/0 رينجرز النيجيري.

بارادو الجزائري 0/1 إنيمبا النيجيري.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة الثالثة:

المجموعة الأولى: بيراميدز، يمتلك في رصيده 9 نقاط / المصري البورسعيدي، يمتلك في رصيده 6 نقاط / رينجرز، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير / نواذيبو، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

المجموعة الثانية: نهضة بركان، يمتلك في رصيده 7 نقاط / موتيما بيمبي، يمتلك في رصيده 4 نقاط / زاناكو، يمتلك في رصيده 3 نقاط / إزاي، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

المجموعة الثالثة: حوريا كوناكري، يمتلك في رصيده 7 نقاط / دجوليبا، يمتلك في رصيده 4 نقاط / النصر، يمتلك في رصيده نقطتين فقط لا غير / بيدفيست، يمتلك في رصيده نقطتين فقط لا غير.

المجموعة الرابعة: حسنية أكادير، يمتلك في رصيده 7 نقاط / بارادو، يمتلك في رصيده 4 نقاط / إنيمبا، يمتلك في رصيده 3 نقاط / سان بيدرو، يمتلك في رصيده نقطتين فقط لا غير.

ومن المؤكد أن الجولة القادمة سوف تكون حاسمة لمصير معظم الأندية العربية، حيث من المرجح أن تُسفر عن تأهل فريق بيراميدز في المقام الأول إلى الدور ربع النهائي، إضافة إلى فريق حسنية أكادير وأيضاً فريق نهضة بركان.

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