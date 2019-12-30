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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة ال21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، والتي من المقرر إقامتها بداية من الأربعاء المقبل وحتى يوم الخميس الذي يليه مباشرة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، مع تسليط الضوء على مباريات الأندية الكبيرة وخاصة فريق ليفربول المرشح الأبرز من أجل التتويج بلقب البريميرليج في نهاية الموسم الحالي.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

برايتون أند هوف ألبيون / تشيلسي، الأربعاء 1 يناير 2020، ملعب أميكس، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

بيرنلي / أستون فيلا، ملعب تيرف مور، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

نيوكاسل يونايتد / ليستر سيتي، ملعب سانت جيمس بارك، الساعة الخامسة مساءً.

واتفورد / ولفرهامبتون، الساعة الخامسة مساءً.

ساوثهامبتون / توتنهام هوتسبير، ملعب سانت ماري، الساعة الخامسة مساءً.

وست هام يونايتد / بورنموث، الساعة السابعة والنصف مساءً.

مانشستر سيتي / إيفرتون، ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، الساعة السابعة والنصف مساءً.

نورويتش سيتي / كريستال بالاس، الساعة السابعة والنصف مساءً.

أرسنال / مانشستر يونايتد، ملعب الإمارات في العاصمة لندن، الساعة العاشرة مساءً.

ليفربول / شيفيلد يونايتد، الخميس 2 يناير 2020، ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، الساعة العاشرة مساءً.

ومن المؤكد أن كل الأنظار في هذه الجولة سوف تكون أولاً على مباراة مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين مع ضيفه إيفرتون تحت قيادة مدربه الإيطالي الجديد كارلو أنشيلوتي، علماً بأن الأخير نجح في قيادة فريق التوفيز إلى حصد النقاط الكاملة في أول مباراتين تحت قيادته الفنية.

على صعيد آخر، سيكون ملعب الإمارات في العاصمة لندن مسرحاً لقمة أخرى بين أرسنال الطامح لمصالحة جماهيره الغاضبة بشدة وبين ضيفه مانشستر يونايتد الذي استعاد شيئاً من وعيه في الأسابيع الماضية، ويبقى الهدف الرئيسي لكلاً من الطرفين هو التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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