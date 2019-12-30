رسمياً .. خطأ إداري يؤدي إلى اعتبار الأهلي مهزوماً من سموحة في بطولة الجمهورية

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أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبة قاسية بحق النادي الأهلي، بسبب إشراك لاعب موقوف في مباراة الأهلي وسموحة التي تم إقامتها يوم الأحد قبل الماضي في إطار بطولة الجمهورية مواليد 99.

وأشرك الأهلي اللاعب عادل أحمد زينهم في اللقاء بالرغم من حصوله على 3 بطاقات صفراء سابقة، مما جعل الاتحاد المصري يعتبر المارد الأحمر خاسراً لنتيجة المباراة بثنائية نظيفة في نهاية المطاف بسبب ذلك الخطأ الإداري الجسيم.

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وأرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من أجل إخطاره بالعقوبة التي تم توقيعها على النادي الأهلي بصفة رسمية، مع التذكير أيضاً بالمباريات التي حصل فيها اللاعب الشاب على البطاقات الصفراء ال3 الماضية.

وإليكم الآن نص الخطاب الرسمي المُرسل من طرف الاتحاد المصري لكرة القدم إلى مجلس إدارة النادي الأهلي:

إيماء إلى تقرير حكم مباراة سموحة والأهلي في بطولة الجمهورية مواليد 99 والتي أقيمت يوم الأحد الموافق 22/12/2019، فقد تبين من تقرير حكم المباراة مشاركة اللاعب عادل أحمد زينهم في تلك المباراة، بالرغم من حصوله على ثلاث إنذارات في المباريات الماضية.

حصل على إنذار في مباراة المصري البورسعيدي والأهلي بتاريخ 27/10/2019، حصل على إنذار في مباراة الأهلي وإنبي بتاريخ 8/12/2019، حصل على إنذار في مباراة حرس الحدود والأهلي بتاريخ 15/12/2019.

وشارك في مباراة سموحة والأهلي التي أقيمت في يوم الأحد الموافق 22/12/2019 بالمخالفة لشروط البطولة، لذا تقرر اعتماد نتيجة مباراة سموحة والأهلي فوز نادي سموحة بهدفين مقابل لا شيء تطبيقاً للائحة.

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