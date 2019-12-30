Advertisements

شهد مطلع الأسبوع الحالي إقامة جميع مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020، حيث عرفت هذه الجولة تعزيز النصر موقعه في صدارة الترتيب، فيما تعثر الهلال والاتحاد وحتى الأهلي.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة الثالثة عشر، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات هذه الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

Advertisements

وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة الثالثة عشر في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2019 / 2020:

الرائد 0/1 العدالة.

الحزم 1/1 الهلال.

الوحدة 0/1 الفيصلي.

الفيحاء 4/1 النصر.

أبها 2/3 ضمك.

الاتفاق 0/1 التعاون.

الشباب 0/1 الأهلي.

الاتحاد 1/1 الفتح.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة الثالثة عشر:

النصر، 29 نقطة. الوحدة، 24 نقطة. الأهلي، 23 نقطة. أبها، 23 نقطة. الرائد، 23 نقطة. التعاون، 22 نقطة. الهلال، 21 نقطة. الفيصلي، 20 نقطة. الشباب، 18 نقطة. الاتفاق، 16 نقطة. الفيحاء، 16 نقطة. الحزم، 15 نقطة. الاتحاد، 13 نقطة. الفتح، 9 نقاط. العدالة، 8 نقاط. ضمك، 7 نقاط.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب الهدافين في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020:

عبد الرزاق حمد الله، النصر، 10 أهداف. كارلوس إدواردو، الهلال، 8 أهداف. دجانيني، الأهلي، 7 أهداف. رومارينيو، الاتحاد، 7 أهداف. روني فيرنانديز، الفيحاء، 7 أهداف.

ومن المؤكد أن الصراع على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين سوف يشتعل بشكل لا مثيل له على الإطلاق في الأشهر القادمة بين الهلال والنصر حامل اللقب في الموسم الماضي.

ووصل الفارق حالياً بين النصر المتصدر وبين الهلال منافسه الرئيسي على اللقب إلى 8 نقاط، إلا أن الزعيم لا يزال لديه 3 مباريات مؤجلة، مما يعني أنه في حالة فوزه في جميع هذه المباريات المؤجلة سوف يرتقي مباشرة إلى صدارة الترتيب وحيداً دون أي شريك على الإطلاق، وليس ذلك فحسب بل إنه سوف يتفوق أيضاً بنقطة عن العالمي في انتظار المزيد من التطورات المرحلة القادمة.

إقرأ أيضاً: رسمياً .. خطأ إداري يؤدي إلى اعتبار الأهلي مهزوماً من سموحة في بطولة الجمهورية