الأهلي يُفاضل بين 3 أجانب لحسم ملف المهاجم الصريح في الميركاتو الشتوي

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب بات يُفاضل بين 3 أسماء فقط لا غير، من أجل حسم ملف المهاجم الصريح الذي سوف يتم التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر أن أن الأسماء الثلاثة التي تم الاستقرار عليها حتى الآن تتمثل في كلاً من: النيجيري إليكي مهاجم نادي لوزيرن السويسري / التونسي ياسين الشماخي مهاجم نادي الإفريقي التونسي / الكاميروني تاوامبا مهاجم نادي التعاون السعودي.

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وأشار أيضاً إلى أن مجلس إدارة الأهلي لا يزال لم يتقدم بأي عرض رسمي من أجل الظفر بخدمات أي لاعب من الثلاثي المذكور، على أن يتم عقد جلسة في الأيام القليلة القادمة تجمع بين الكابتن محمود الخطيب وبين السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، إضافة إلى حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأيضاً الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط.

وشدد المصدر على أن هذه الجلسة سوف يتم الاستقرار فيها على اسم المهاجم الصريح الذي سوف يتم ضم عرض رسمي من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي القادم، علماً بأن المدرب رينيه فايلر يُفضل في المقام الأول النيجيري إليكي، نظراً لمعرفته الجيدة بالقدرات الهجومية التي يمتلكها بعدما سبق وأن عملا سوياً في السنوات الماضية.

ومن جانبه، يُدرك الكابتن محمود الخطيب أن حسم ذلك الملف في أسرع وقت ممكن، سوف يكون مفيداً للغاية للمارد الأحمر مع بداية الدور الثاني من عمر الموسم الحالي، وخاصة في ظل تراجع مستوى جميع لاعبي الأهلي المتواجدين حالياً في مركز المهاجم الصريح.

ويعلم الخطيب جيداً أن منافسة الفريق الأهلاوي على جميع الجبهات في الأشهر القادمة، وفي مقدمتها لقب دوري أبطال إفريقيا يتطلب تشكيلة قوية للغاية على مستوى جميع الخطوط، وهي التشكيلة التي يمتلكها الأهلي بالفعل حالياً باستثناء الضعف الواضح في خط الهجوم، بسبب تراجع مستوى مروان محسن وصلاح محسن إضافة إلى المغربي وليد أزارو هداف الدوري العام قبل موسمين.

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