رئيس الزمالك يكشف الحل لفك السحر .. ويؤكد: لست خائفاً من الانتخابات أو اتحاد الكرة

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كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الحل الأمثل لفك السحر الأسود المصنوع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي تسبب في تعثر الفارس الأبيض في آخر أربع مباريات على التوالي على مستوى جميع المسابقات.

وأكد رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات له في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، أنه طالب لاعبي الفريق الأول بضرورة قراءة القرأن وتحديداً سورة البقرة وسورة ياسين إضافة إلى آية الكرسي، من أجل فك السحر الأسود المصنوع لهم في كل مباراة أمام شباك الأندية المنافسة.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك السحر الأسود تم صناعته لنادي الزمالك مع انطلاقة الموسم الحالي من طرف كلاً من: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي / هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك سابقاً / ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك سابقاً.

وشدد رئيس الزمالك في حديثه على أنه ليس خائفاً على الإطلاق من الانتخابات القادمة لمجلس إدارة نادي الزمالك، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يُمانع ترشح أي شخص أمامه على مقعد رئيس النادي، وخاصة بعدما نجح في قيادة نادي الزمالك في حصد 25 بطولة في ظرف 4 سنوات فقط على مستوى كافة الألعاب الرياضية.

وعن حملة المطالبة برحيله من طرف جماهير القلعة البيضاء عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، أوضح رئيس الزمالك أنه يعلم جيداً أنها حملة مدبرة في المقام الأول من طرف ضابط مخابرات قطري، بسبب رفض الزمالك السفر إلى قطر وخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي، كما يشترك أيضاً في هذه الحملة كلاً من أحمد سليمان إضافة إلى هاني العتال.

وفي ختام تصريحاته، أضاف أن الخطاب الرسمي الذي أرسله وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم إلى الجهات الأمنية من أجل تنفيذ عقوبة الإيقاف المفروضة عليه من طرف لجنة الانضباط بعدم حضور 3 مباريات قادمة لنادي الزمالك في مسابقة الدوري العام ليس له أي أهمية، مشدداً على أنه “أسد ودكر” ولا يوجد أحد يستطيع منعه بموجب القانون.

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