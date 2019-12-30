هنري مُرشح بقوة لخلافة فالفيردي في برشلونة الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي تييري هنري مدرب فريق مونتريال إمباكت الكندي حالياً بات مُرشحاً وبقوة، من أجل خلافة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي في منصب المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة أي في صيف العام المقبل 2020.

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن تييري هنري يُعتبر خياراً مناسباً للغاية لفريق برشلونة في المرحلة القادمة، نظراً لكونه لاعب سابق في صفوف الفريق الكتالوني قبل اعتزاله كرة القدم بعدة سنوات قليلة.

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وأشارت أيضاً إلى أن النجم الفرنسي السابق يعلم جيداً خفايا البيت الكتالوني، إضافة إلى معرفته الكاملة بأسلوب اللعب الذي يجب السير عليه لأي مدير فني يتواجد مع البارسا مهما كانت الظروف.

وشددت الصحيفة على أن هنري لديه علاقة مميزة للغاية مع العديد من الأشخاص داخل جدران قلعة الكامب نو، وذلك سواء مع الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي، أو مع الفرنسي إريك أبيدال المسؤول عن التعاقدات بالبيت الكتالوني، أو حتى مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم الإسباني جيرارد بيكيه.

وأوضحت أن مهمة المدرب الفرنسي الشاب لن تكون سهلة على الإطلاق بدون أدنى شك في حالة توليه ذلك المنصب العام المقبل، إلا أنها تُعتبر بمثابة الفرصة المثالية له من أجل تحقيق النجاح في مسيرته التدريبية.

يُذكر أن تييري هنري لا يُعد المرشح الوحيد لخلافة إرنستو فالفيردي في منصب المدير الفني، حيث تتواجد أسماء أخرى على طاولة مجلس إدارة البارسا، وفي مقدمتها كلاً من الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، إضافة إلى الهولندي رونالد كومان مدرب منتخب هولندا.

ومن المؤكد أن مصير فالفيردي لن يكون بيده في الموسم المقبل، وخاصة في حالة فشله في قيادة برشلونة إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع نهاية الموسم الحالي مثلما كان الحال تماماً في السنوات الماضية، علماً بأن البارسا لم يتذوق طعم اللقب الغالي منذ عام 2015 مع مدربه الإسباني السابق لويس إنريكي الذي يُشرف حالياً على منتخب إسبانيا.

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