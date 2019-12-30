مواعيد مباريات ريال مدريد في يناير 2020 .. كلاسيكو محتمل وفالنسيا وإشبيلية

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يترقب عشاق نادي ريال مدريد في كل مكان حول العالم موعد مباريات الفريق الملكي خلال شهر يناير المقبل من العام القادم 2020 على مستوى جميع المسابقات، وذلك سواء في مسابقة الدوري الإسباني أو حتى في مسابقة كأس السوبر الإسباني.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات ريال مدريد في يناير 2020، حيث ينتظر الريال عدة مواجهات في غاية الصعوبة في شهر يناير القادم، وفي مقدمتها مواجهة كلاً من خيتافي إضافة إلى إشبيلية في مسابقة الدوري الإسباني.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إنه سوف يلتقي أيضاً أيضاً مع فالنسيا في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس السوبر الإسباني في نظامها الجديد، على أن يلتقي في المباراة النهائية مع الفائز من نصف النهائي الآخر الذي سوف يجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

ويخوض أيضاً الفريق الملكي في شهر يناير أولى مبارياته في مسابقة كأس ملك إسبانيا، وذلك تحديداً في الأسبوع الأخير من عمر الشهر على أن يعرف منافسه في الأيام القادمة.

وإليكم الآن مواعيد مباريات ريال مدريد في يناير 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

خيتافي / ريال مدريد، السبت 4 يناير 2020، الدوري الإسباني، الساعة الخامسة مساءً.

فالنسيا / ريال مدريد / الأربعاء 8 يناير 2020، كأس السوبر الإسباني، الدور نصف النهائي، الساعة التاسعة مساءً.

نهائي كأس السوبر الإسباني، الأحد 12 يناير 2020، الساعة الثامنة مساءً، لن يخوض ريال مدريد هذه المباراة النهائية إلا في حالة فوزه على فالنسيا في نصف النهائي.

ريال مدريد / إشبيلية، 18 يناير 2020، الدوري الإسباني، الساعة الخامسة مساءً.

بلد الوليد / ريال مدريد، 26 يناير 2020، الدوري الإسباني، الساعة العاشرة مساءً.

ومن المؤكد أن ريال مدريد يطمح لحصد أولى ألقابه مع مطلع العام الجديد 2020، حيث ستكون الفرصة سانحة أمامه من أجل تحقيق ذلك الهدف في حالة الظفر بلقب كأس السوبر الإسباني، فيما يبقى الأهم هو استمراره في المنافسة بكل قوة على صدارة ترتيب الليغا الإسبانية مع غريمه التقليدي برشلونة.

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