لوزيرن يعرض المهاجم النيجيري إليكي للبيع والأهلي يقترب منه بشدة

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية سويسرية أن نادي لوزيرن السويسري قد وضع النيجيري إليكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على لائحة المعروضين للبيع خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وذلك تمهيداً لرحيله المنتظر عن صفوف النادي السويسري.

وأكدت صحيفة “بليك” السويسرية أن إدارة نادي لوزيرن لن تقف عائقاً أمام مستقبل المهاجم إليكي، وخاصة في ظل رغبة النادي الأهلي في التعاقد معه في الميركاتو الشتوي القادم.

Advertisements

وأشارت أيضاً إلى أن اللاعب لم يعد يرغب بدوره في البقاء مع فريقه السويسري، بعدما تم استبعاده تماماً من التشكيلة الأساسية طيلة الدور الأول من عمر الموسم الحالي.

وشددت الصحيفة على أن النيجيري إليكي سوف يوافق مباشرة على الانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء، نظراً إلى العلاقة القوية التي تجمع بينه وبين السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي لفريق الأهلي.

وأوضحت أن النادي السويسري سوف ينتظر فقط وصول العرض الرسمي من طرف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، حتى يتم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة، على أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي في الأيام القادمة.

إقرأ أيضاً: مواعيد مباريات ريال مدريد في يناير 2020 .. كلاسيكو محتمل وفالنسيا وإشبيلية