الأهلي يواصل تحضيراته استعداداً لمواجهة مصر المقاصة مع بداية العام الجديد

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الإثنين تحت قيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، وذلك استعداداً للمباراة القادمة أمام مضيفه فريق مصر المقاصة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد مران الأهلي اليوم على ملعب مختار التتش حضور النجم محمود عبد المنعم كهربا من جديد، قبل أيام قليلة فقط من قيده في قائمة المارد الأحمر وبداية رحلته بصفة رسمية مع زملائه الجدد سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز أو حتى في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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وكان الفريق الأهلاوي قد نجح في تحقيق الانتصار في لقائه الماضية على حساب ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وبالتالي واصل مسيرته الناجحة منذ انطلاقة الموسم الحالي سواء محلياً أو حتى قارياً.

يُذكر أن الأهلي سوف يلتقي مع مضيفه مصر المقاصة في مساء يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020، وذلك في أولى مباريات أبناء القلعة الحمراء في العام الجديد، على أمل أن يكون ذلك العام مليئاً بالأفراح لجماهير الأهلي مثلما كان الحال تماماً طيلة السنوات الماضية.

وتمكن فريق الأهلي العام الحالي 2019 من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز مع نهاية الموسم الماضي، كما نجح أيضاً في التتويج بلقب كأس السوبر المصري عقب التغلب على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك.

وعاش المارد الأحمر أيضاً أياماً سيئة للغاية في العام الجاري، ولعل أبرزها كانت نتيجة التاريخية والقاسية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا على يد مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي بخمسة أهداف مقابل لا شيء، والتي جعلته يُقصى من الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في نهاية المطاف.

ويبقى حلم جماهير القلعة الحمراء مع بداية العام الجديد 2020، هو العودة مرة أخرى للصعود على منصة التتويج في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وخاصة وأن اللقب الأفريقي غائب عن خزائن النادي الأهلي منذ عام 2013، بالرغم من نجاح الفريق الأهلاوي في الظفر في 8 مناسبات سابقة على مدار تاريخ المسابقة.

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