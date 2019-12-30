الفيفا يُخاطب اتحاد الكرة للحصول على رد الزمالك بشأن شكوى حمدي النقاز

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أوضح مصدر مقرب من الاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أرسل خطاباً رسمياً في الأيام القليلة الماضية، من أجل الحصول على رد رسمي من طرف مجلس إدارة نادي الزمالك بعد الشكوى التي قدمها النجم التونسي حمدي النقاز بحقهم.

وأكد المصدر أن الاتحاد الدولي يرغب في معرفة إذا ما كان نادي الزمالك سوف يدفع للاعب حمدي النقاز بقية مستحقاته المادية بعدما فسخ الأخير عقده من طرف واحد، أو تقديم أي دلائل تُثبت صحة موقف النادي بعكس اللاعب.

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وأشار أيضاً أن مجلس إدارة نادي الزمالك لديه مهلة محددة من أجل الرد على خطاب الفيفا، على أن يتم توقيع العقوبات اللازمة في حالة عدم وصول الرد بشكل رسمي عن طريق اتحاد الكرة المصري.

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