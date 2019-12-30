مصادر .. 23 فبراير 2020 موعداً لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات

كشفت مصادر مقربة من الاتحاد المصري لكرة القدم أن جميع الأطراف المعنية قد اتفقت على إقامة مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 23 فبراير من العام المقبل 2020.
وأكدت المصادر أن مجلس أبوظبي للرياضة كان قد وقع اتفاقية مع وزارة الشباب والرياضة المصرية لإقامة مباراة السوبر المصري على أرض دولة الإمارات في الأيام الماضية، إلا أن الاتفاق كان ينقصه موافقة بقية الأطراف المعنية.
وأشار المصادر إلى أن جميع هذه الأطراف قد وافقت على هذه الاتفاقية، وهي الأطراف تشمل كلاً من الاتحاد المصري إضافة إلى الشركة الراعية وأيضاً كلاً من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل الاتفاقية في الأيام القادمة عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة.
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