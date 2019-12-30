الهلال يكتسح العدالة بسباعية نظيفة ويقترب من النصر متصدر الترتيب

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حقق فريق الهلال فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه فريق العدالة بسبعة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

ونجح في تسجيل أهداف الهلال في اللقاء كلاً من نواف العابد في الدقيقة 15، إضافة إلى بافيتيمبي جوميز في الدقائق 28 و40 و57، وأيضاً سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 34، وصالح الشهري في الدقيقة 84، وأخيراً أندري كاريو في الدقيقة 90.

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وجاءت مباراة الهلال والعدالة ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020.

وبناءً على هذه النتيجة، رفع فريق الهلال رصيده إلى 24 نقطة ارتقى بها إلى المركز الثاني في ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وبالتالي أصبح على بُعد 5 نقاط فقط من غريمه التقليدي فريق النصر صاحب الصدارة حالياً، علماً بأن الزعيم لا يزال مُتبقي لديه مباراتين مؤجلتين من الممكن أن يرتقوا به إلى صدارة الترتيب.

على الجانب المقابل، استقر رصيد فريق العدالة عند 8 نقاط فقط لا غير في المركز الخامس عشر في ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وبالتالي بات قريباً للغاية من الهبوط إلى مسابقة دوري الدرجة الأولى السعودي.

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