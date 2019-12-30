الأهلي يؤكد استعداده للمشاركة في مباراة اعتزال طارق التايب 13 يناير 2020

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أكد النادي الأهلي بشكل رسمي استعداده للمشاركة في مباراة اعتزال النجم الليبي السابق طارق التايب يوم 13 يناير القادم من العام المقبل 2020، والتي من المقرر أن تجمع بين الأهلي والهلال السعودي في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وافق على مقترح المشاركة في مهرجان اعتزال النجم السابق طارق التايب.

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وأشار أيضاً إلى أن الموافقة جاءت من طرف رينيه فايلر رغم ضغط المباريات الهائل على فريق الأهلي سواء في المرحلة الماضية أو حتى في الأشهر القادمة، إلا أن الجميع داخل جدران القلعة الحمراء كان حريصاً على المشاركة في هذا المهرجان تقديراً لمبادرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وشدد سيد عبد الحفيظ في حديثه على أن فايلر اقترح يوم 13 يناير 2020 من أجل إقامة هذه المباراة مع الهلال السعودي، وذلك في حالة توجه بعثة المارد الأحمر إلى زيمبابوي بطائرة خاصة، حتى تقوم هذه الطائرة الخاصة بإقلال بعثة الأهلي من زيمبابوي إلى المملكة العربية السعودية مباشرة.

وأضاف أن الأهلي سوف يلتقي مع فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في يوم 11 يناير، على أن يصل إلى المملكة العربية السعودية في يوم 12 يناير، ثم يعود بعد المشاركة في مهرجان اعتزال طارق التايب مباشرة إلى العاصمة المصرية القاهرة استعداداً لمواجهة فريق طنطا في يوم 15 يناير في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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