الجهات الأمنية توافق على انطلاق بث قناة الزمالك مع بداية يناير 2020

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وافقت الجهات الأمنية بشكل رسمي على انطلاق بث قناة نادي الزمالك في الساعات الأولى مع بداية العام الجديد 2020، أي تحديداً في مطلع شهر يناير القادم بداية من يوم الأربعاء القادم.

وأرسلت الجهات الأمنية خطاباً رسمياً إلى الإدارة المركزية بمدينة الإنتاج الإعلامي، من أجل إخطارهم بموافقة الأمن على انطلاق بث قناة نادي الزمالك في بداية عام 2020.

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يُذكر أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كان قد نشر برومو انطلاق القناة عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي منذ يوم أمس الأحد، حيث ضم ذلك البرومو ظهور العديد من نجوم نادي الزمالك السابقين وفي مقدمتهم الثعلب حازم إمام.

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