الأهلي يُقرر اعتماد سفر حمدي فتحي ومحمد محمود إلى ألمانيا لاستكمال العلاج

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شهد فرع النادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد مساء يوم أمس الإثنين اجتماعاً هاماً لمجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب، حيث تم في ذلك الاجتماع اتخاذ العديد من القرارات الهامة سواء المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي أو حتى ببقية الألعاب الأخرى.

ومن أبرز القرارات التي اعتمدها مجلس إدارة النادي الأهلي والتي تخص الفريق الأول لكرة القدم تحديداً، فقد تمثلت في اعتماد سفر كلاً من الثنائي حمدي فتحي إضافة إلى محمد محمود إلى دولة ألمانيا من أجل استكمال رحلة العلاج الخاصة بهما.

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وتم اعتماد سفر اللاعب محمد محمود إلى دولة ألمانيا خلال الفترة من 5 يناير 2020 إلى 3 فبراير 2020، فيما تم اعتماد سفر زميله حمدي فتحي إلى ألمانيا أيضاً خلال الفترة من 17 يناير إلى 15 فبراير.

يُذكر أن الثنائي كان قد تعرض إلى إصابات قوية للغاية مطلع الموسم الحالي، وخاصة اللاعب الشاب محمد محمود الذي تعرض إلى قطع في الرباط الصليبي للعام الثاني على التوالي، مما يعني بالتالي غيابه عن صفوف المارد الأحمر حتى نهاية الموسم بأكمله، فيما سيعود حمدي فتحي بدون أدنى شك في شهر مارس المقبل إلى التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يلحق بالثنائي إلى دولة ألمانيا في الأيام القادمة النجم سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول، بعدما تعرض بدوره إلى الإصابة بقطع في وتر أكيلس، مما يجعله يغيب بدوره عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

ويُعاني الفريق الأهلاوي بشكل واضح منذ انطلاقة الموسم الجاري من العديد من الإصابات المؤثرة سواء التي تطول مدة غياب صاحبها أو حتى القصيرة منها، بسبب ضغط المباريات الهائل على اللاعبين من خلال خوض مباراة في ظرف كل 3 أيام سواء على مستوى مسابقة الدوري المصري الممتاز أو حتى على مستوى مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتأمل جماهير القلعة الحمراء عدم تعرض أي نجم آخر لإصابة جديدة في المرحلة الهامة القادمة، حتى يكون الأهلي قادراً على الاستمرار في المنافسة على كافة الألقاب الممكنة.

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