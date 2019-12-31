الإفريقي يقترب من تجديد عقد الشماخي وينفي وصول عرض من الأهلي

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نفى نادي الإفريقي التونسي تماماً كل الأنباء الواردة في مختلف وسائل الإعلام سواء المصرية أو حتى التونسية في الأيام الماضية، وذلك بخصوص تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بعرض رسمي من أجل التعاقد مع المهاجم التونسي الشاب ياسين الشماخي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد منوبي الطرودي الكاتب العام بالنادي الإفريقي خلال تصريحات صحفية له أن مجلس إدارة النادي التونسي لم يصل له أي عرض سواء رسمي أو حتى شفهي من طرف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من أجل الظفر بخدمات ياسين الشماخي مثلما يُقال في وسائل الإعلام.

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وأشار أيضاً إلى أن عقد المهاجم الشاب ينتهي مع النادي الإفريقي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، إلا أن مجلس إدارة النادي عقد مع اللاعب جلسة خاصة في الأيام الماضية وتم الاتفاق في هذه الجلسة على تجديد العقد بين الطرفين.

وشدد الطرودي في حديثه على أن مجلس إدارة نادي الإفريقي سوف يعقد جلسة أخرى حاسمة مع الشماخي في الساعات القادمة عقب نهاية الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة، على أن يتم الاتفاق في هذه الجلسة الجديدة على كافة التفاصيل المالية في العقد الجديد، ثم يتم التوقيع مباشرة على العقد في نفس الجلسة.

وأضاف في ختام تصريحاته أن النادي الإفريقي ليست لديه أي رغبة على الإطلاق في التخلي عن خدمات ياسين الشماخي، وذلك سواء في الميركاتو الشتوي القادم أو حتى في الصيف المقبل، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن النادي يطمح إلى بقائه طيلة السنوات القادمة في ظل القدرات الهجومية التي يمتلكها.

يُذكر أن ياسين الشماخي لا يزال يُعتبر الخيار الثاني أمام النادي الأهلي، وذلك في حالة فشله في حسم صفقة التعاقد مع المهاجم النيجيري إليكي لاعب نادي لوزيرن السويسري، بالرغم من أن الأخير قام بعرض المهاجم إلى البيع يوم أمس الإثنين، إلا أن المطالب المالية للنادي السويسري ربما قد يكون مُبالغاً فيها نوعاً ما بالنسبة للأهلي.

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