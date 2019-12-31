رئيس الزمالك يؤكد ظهوره في برنامج خاص به عبر قناة النادي لمدة 4 أيام أسبوعياً

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أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك استعداده إلى الظهور في برنامج خاص به عبر شاشة قناة نادي الزمالك، والتي من المقرر أن ينطلق بثها مع الساعات الأولى من يوم غداً الأربعاء بمناسبة بداية العام الجديد 2020.

وأوضح رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “أون سبورت” أن العديد من حوله طالبه بضرورة تقديم برنامج يومي عبر قناة نادي الزمالك، إلا أنه استقر في نهاية المطاف على إذاعة برنامج خاص به لمدة 4 أيام فقط في الأسبوع.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك البرنامج لن يتحدث فيه عن القضايا الرياضية فقط، وإنما سوف يشمل أيضاً الحديث عن القضايا الفنية إضافة إلى القضايا القانونية وحتى القضايا السياسية.

وشدد رئيس الزمالك في حديثه على أن قناة نادي الزمالك سوف تكون حيادية بنسبة 100% بين جميع الأندية المصرية، مؤكداً في الوقت ذاته أن جميع العاملين بالقناة سوف يعملون جاهداً على نبذ ظاهرة التعصب بين جماهير كرة القدم المصرية.

وفي ختام تصريحاته، أضاف أن الاحترام المتبادل سوف يظل هو أساس التعامل بين مختلف مجالس إدارات الأندية المصرية، بالرغم من الاختلاف الوارد بين الأشخاص أو رؤساء الأندية على وجه التحديد.

يُذكر أن قناة نادي الزمالك قد كلفت خزينة النادي مبلغ 40 مليون جنيه مصري من أجل إنشاؤها، على أن يتم تسديد ذلك المبلغ بالكامل من المستحقات المتأخرة لدى الشركة الراعية التي تُدين لنادي الزمالك بمبلغ 60 مليون جنيه.

وكانت الجهات الأمنية قد أصدرت الموافقات الرسمية اللازمة مساء يوم أمس الإثنين، من أجل منح قناة نادي الزمالك الصلاحيات لانطلاق البث الخاص بها مع بداية اليوم الأول من شهر يناير أي منذ الساعات الأولى في صباح يوم غداً الأربعاء.

وتُعد قناة نادي الزمالك بمثابة الحلم لجماهير القلعة البيضاء، وخاصة بعدما تم إنشاء قناة للغريم التقليدي الأهلي في السنوات الماضية، علماً بأن فكرة إنشاء قناة لنادي الزمالك تم طرحها منذ عام 2011 إلا أن الأمور المادية كانت دائماً بمثابة العائق أمامها.

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