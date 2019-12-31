رئيس الزمالك يُفاجي الجميع ويؤكد رغبته مجدداً في ضم عبد الله السعيد

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فاجأ رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الوسط الرياضي بأكمله مساء يوم الإثنين، بعدما أكد أنه لا يزال يرغب في التعاقد مع النجم عبد الله السعيد سواء في الميركاتو الشتوي القادم أو حتى في الصيف المقبل عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وأوضح رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “أون سبورت” أن النجم عبد الله السعيد يُعتبر لاعباً مثالياً للغاية في مركزه، إضافة إلى كونه يتسم دائماً بالالتزام سواء داخل أرض الملعب أو خاصة خارج الملعب بعكس العديد من لاعبي كرة القدم في الوقت الحالي.

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وأشار أيضاً إلى أنه كان يأمل في ضم عبد الله السعيد منذ الموسم الماضي، نظراً إلى حاجة فريق الزمالك الفنية إلى لاعب بقدراته العالية في ذلك الوقت بالتحديد.

وشدد رئيس الزمالك في حديثه على أن الهدف من ضم اللاعب في الموسم الماضي لم يكن محاربة النادي الأهلي على الإطلاق مثلما يُثار في مختلف وسائل الإعلام، بل كان الهدف الاستفادة الفنية من الصفقة في المقام الأول.

وفي ختام تصريحاته، أكد أن باب نادي الزمالك سوف يظل مفتوحاً لعبد الله السعيد في أي وقت المرحلة القادمة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مجلس إدارة نادي بيراميدز الحالي لن يُمانع تماماً إتمام الصفقة في ظل العلاقة القوية بين الناديين حالياً.

يُذكر أن عقد عبد الله السعيد مع ناديه الحالي سوف ينتهي عقب نهاية الموسم الجاري مباشرة، مما جعل العديد من وسائل الإعلام تُثير الجدل بقوة حول مستقبله في العام المقبل 2020، وخاصة مع وجود رغبة كبرى من طرف نادي الزمالك في الظفر بخدماته.

وكان اللاعب بنفسه قد أثار الجدل كثيراً يوم السبت الماضي، من خلال تصريحاته التي أكد فيها أن كامل تركيزه مُنصب حالياً فقط على لعب كرة القدم وليس مسألة بقائه أو رحيله عن صفوف نادي بيراميدز، وهو ما يعني بالتالي أنه لن يقوم بتجديد عقده في شهر يناير القادم.

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