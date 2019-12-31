الأهلي يُفكر في الاستعانة بالشباب في مباراة اعتزال طارق التايب

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر بات يُفكر جدياً في الاستعانة بعدة لاعبين شباب، وذلك أثناء المشاركة في مباراة اعتزال النجم الليبي السابق طارق التايب بمشاركة فريق الهلال السعودي.

وأكد المصدر أن رينيه فايلر يعلم جيداً مدى صعوبة خوض هذه المباراة الودية بالتشكيلة الأساسية، نظراً إلى ضغط المباريات الهائل الذي يُعاني منه فريق الأهلي طيلة الأسابيع الماضية أو حتى خلال الأشهر القادمة على مستوى جميع المسابقات.

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وأشار أيضاً إلى أن المارد الأحمر سوف يخوض 3 مباريات في ظرف 5 أيام فقط لا غير، بعد الاتفاق على موعد هذه المباراة المقرر إقامتها يوم 13 يناير 2020 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

ويواجه الفريق الأهلاوي قبلها مضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وذلك تحديداً في يوم 11 يناير، على أن يواجه فريق الأهلي بعد مهرجان الاعتزال مباشرة فريق طنطا في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك تحديداً في يوم 15 يناير مع العلم بأن بعثة الأهلي سوف تستعين بطائرة خاصة قبل التحرك من الأساس إلى دولة زيمبابوي.

وشدد المصدر على أن فايلر يخشى تعرض المزيد من نجومه إلى الإصابات في المرحلة القادمة، وبالتالي سوف يُشارك العناصر الأساسية في جزء بسيط من مباراة اعتزال طارق التايب، على أن يتولى اللاعبون الشباب إضافة إلى العناصر التي تجلس دائماً على مقاعد البدلاء مهمة خوض معظم دقائق اللقاء، على أمل عدم إصابة أي لاعب منهم في نهاية المطاف.

يُذكر أن مباراة اعتزال النجم السابق طارق التايب سوف تأتي تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، حيث يسعى المستشار تركي آل الشيخ لتكريم أبرز النجوم العرب السابقين الذين لم يحظوا بمُباراة اعتزال لهم، بالرغم من العطاءات الغزيرة التي قدموها على أرض الملعب طيلة مسيرتهم الرياضية.

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