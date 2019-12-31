الزمالك يُقرر خوض السوبر الإفريقي أمام الترجي في قطر خوفاً من عقوبات الكاف

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أوضح مصدر مقرب من نادي الزمالك أن مجلس إدارة القلعة البيضاء قرر بالإجماع خوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي الرياضي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة في شهر فبراير المقبل من العام القادم 2020.

وأكد المصدر أن رئيس نادي الزمالك لا يزال مُصمماً على عدم خوض اللقاء في دولة قطر، نظراً إلى المقاطعة الدبلوماسية بين مصر وقطر في الفترة الماضية، إضافة إلى العداوة السياسية الكبيرة بين قطر وعدة دول عربية أخرى بجانب مصر.

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وأشار أيضاً إلى أن أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك يُحاولون جاهدين إقناع رئيس النادي بضرورة التراجع عن قرار الانسحاب من هذه المباراة، وخاصة في ظل العقوبات القاسية التي من المرجح أن يتم توقيعها على النادي من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وشدد المصدر على أن نادي الزمالك قام في الأيام الماضية بالاستعانة ببعض خبراء اللوائح والقوانين، من أجل معرفة الموقف القانوني للنادي في حالة التصميم على الانسحاب وعدم خوض كأس السوبر الإفريقي في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف أن كل الخبراء الذين تم الاستعانة بهم أكدوا أن نادي الزمالك سوف يتم فرض عليه عقوبات قاسية لدرجة كبيرة، وفي مقدمتها الاستبعاد من المشاركة في المحافل القارية في السنوات ال3 القادمة على أقل تقدير، إضافة إلى فرض غرامة مالية كبيرة على النادي مما يعني بدوره كارثة اقتصادية في وقت يعيش فيه الزمالك أوضاعاً مالياً ليست جيدة على الإطلاق.

ولا يزال أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك يعملون على محاولة إغراء رئيس النادي بالمكاسب التي سوف يحصل عليها نادي الزمالك من وراء المشاركة في هذه المباراة، والتي يأتي في مقدمتها زيادة عدد الألقاب القارية في تاريخ النادي إن فاز بها الفارس الأبيض.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن نادي الزمالك سوف يحصل أيضاً على عائد مادي إثر التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي، وهو العائد الذي قد يُشكل حلاً لأزمة المستحقات المتأخرة للاعبين التي تسببت في هروب البعض منهم.

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