الأهلي يؤكد سفر سعد سمير إلى ألمانيا غداً وحسم موقف أجايي اليوم

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أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي اليوم الثلاثاء أن النجم سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سوف يتوجه صباح يوم غداً الأربعاء إلى دولة ألمانيا، من أجل الخضوع إلى العملية الجراحية اللازمة بعد تعرضه إلى الإصابة بقطع في وتر أكيلس مساء يوم السبت الماضي.

وأكد الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي، أن الجهاز الإداري تولى خلال يوم أمس الإثنين إنهاء كافة الترتيبات اللازمة المتعلقة بسفر سعد الدين سمير إلى دولة ألمانيا، مثل موعد السفر والطبيب المسؤول عن إجراء الجراحة.

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وأشار أيضاً إلى أن الأمر لم يكن صعباً على الإطلاق في ظل امتلاك اللاعب تأشيرة دخول إلى ألمانيا من قبل، مما جعل بقية الإجراءات تسير بشكل سريع ودون أي عوائق تماماً مثلما كان متوقع.

وشدد خالد محمود في حديثه على أن العملية الجراحية التي سوف يخضع لها سعد سمير سوف تكون تحت إشراف الطبيب الألماني ماركوس فولتر، نظراً إلى كونه مختص بالدرجة الأولى في الجراحات الخاصة بإصابات القطع في وتر أكيلس.

وكان سعد الدين سمير قد تعرض إلى تلك الإصابة المؤلمة خلال مشاركته في مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا، ليتأكد بالتالي غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم بأكمله.

على صعيد آخر، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفحص الطبي اليوم الثلاثاء سوف يحسم موقف كلاً من الثلاثي شريف إكرامي وحسين الشحات، إضافة إلى النيجيري جونيور أجايي من المشاركة في المباراة القادمة أمام فريق مصر المقاصة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف أيضاً أن شريف إكرامي عانى في الأيام الماضية من إجهاد على مستوى عضلة السمانة، فيما عانى حسين الشحات من إجهاد على مستوى العضلة الضامة، أما جونيور أجايي فقد عانى من إجهاد شديد على مستوى العضلة الخلفية، مما جعل كلاً منهم يغيب عن اللقاء الماضي أمام بلاتينيوم.

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