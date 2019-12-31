أخبار سارة للزمالك قبل مواجهة أسوان بعد عودة شيكابالا وعبد الله جمعة

Advertisements

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أخباراً سارة للغاية اليوم الثلاثاء، وذلك على هامش المران الجماعي الأخير للفارس الأبيض في العام الحالي 2019، استعداداً للمباراة القادمة أمام فريق أسوان في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت هذه الأخبار بعد مشاركة كلاً من القائد محمود عبد الرزاق شيكابالا، إضافة إلى الظهير الأيسر عبد الله جمعة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية للغاية إثر تعافي كلاً منهما من الإصابة التي لحقت بهما في الآونة الأخيرة.

Advertisements

ومنح الجهاز الطبي لنادي الزمالك لكلاً منهما التصريح الطبي اللازم، من أجل العودة مجدداً للمشاركة في الحصص التدريبية مع الفريق الأول، على أن يكون كلاهما تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون في اللقاء القادم أمام أسوان.

ويبقى القرار النهائي بيد المدرب باتريس كارتيرون سواء من خلال الاعتماد عليهما بصفة أساسية في المباراة المقبلة أمام فريق أسوان، أو من خلال اتباع سياسة عدم المجازفة وإبقاء كلاً من الثنائي على مقاعد البدلاء تحضيراً للمباريات والتحديات الصعبة القادمة.

على صعيد متصل، وافق كارتيرون على حصول النجم محمد عبد الغني مدافع فريق الزمالك على راحة سلبية من المران الجماعي اليوم الثلاثاء، نظراً إلى كثرة المباريات التي شارك فيها بصفة أساسية في الأسابيع الماضية، إضافة إلى عدم إمكانية مشاركته في المباراة القادمة بسبب الإيقاف لتوالى البطاقات الصفراء لديه.

ومن جانبه، شارك النجم الكونغولي كاسونجو كابونجو في الحصة التدريبية للفارس الأبيض لأول مرة اليوم الثلاثاء، بعدما عاد من إعارته التي امتدت ل6 أشهر ماضية مع فريق الوحدة السعودي، وذلك حتى يتمكن من المحافظة على لياقته البدنية والفنية في انتظار حسم مستقبله مع نادي الزمالك، من خلال إما الاستمرار معه في الدور الثاني أو إعارته من جديد لإحدى الأندية سواء داخل مصر أو خارجها.

يُذكر أن الزمالك فشل في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات على التوالي سواء محلياً أو حتى قارياً بواقع 3 تعادلات إضافة إلى هزيمة.

إقرأ أيضاً: الأهلي يؤكد سفر سعد سمير إلى ألمانيا غداً وحسم موقف أجايي اليوم