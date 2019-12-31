الأهلي في ديسمبر 2019 .. 7 من 7 وأهداف بالجملة !

Advertisements

عزف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طيلة أيام شهر ديسمبر الحالي آخر شهور عام 2019 ألحاناً متتالية من الانتصارات على مستوى جميع المسابقات، وذلك في إطار سعيه إلى التتويج بكافة الألقاب الممكنة مع نهاية الموسم الحالي هذه المرة.

وخاض المارد الأحمر خلال شهر ديسمبر الجاري 7 مباريات سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز، أو مسابقة دوري أبطال إفريقيا أو حتى مسابقة كأس مصر، حيث تمكن من تحقيق الانتصار في جميع المباريات السبعة دون التعرض إلى الخسارة أو حتى السقوط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

Advertisements

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن الأهلي سجل العديد من الأهداف في شباك جميع منافسيه خلال هذه المباريات السبعة، حيث وصل رصيد أهدافه إلى 16 هدفاً، بينما لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط لا غير، مما يؤكد بالتالي على قوته الهجومية الكبيرة مقابل الحصانة الدفاعية التي يمتاز بها بفضل تألق خط الدفاع مع حارس مرماه الأمين محمد الشناوي.

وإليكم الآن نتائج فريق الأهلي في المباريات التي خاضها خلال شهر ديسمبر 2019 على مستوى جميع المسابقات:

الأهلي 1/3 بني سويف، كأس مصر.

الأهلي 1/2 الهلال السوداني، دوري أبطال إفريقيا.

وادي دجلة 3/0 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 0/1 حرس الحدود، الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي 1/0 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 0/4 الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 0/2 بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي، دوري أبطال إفريقيا.

والآن سوف نستعرض لكم أسماء الهدافين للفريق الأهلاوي خلال شهر ديسمبر 2019 على مستوى جميع المسابقات:

المغربي وليد أزارو، 4 أهداف.

وليد سليمان / أحمد الشيخ، 3 أهداف لكلاً منهما.

رمضان صبحي، هدفين.

محمد مجدي قفشة / عمرو السولية / حسين الشحات / التونسي علي معلول، هدف وحيد لكلاً منهم.

ومن المؤكد أن المارد الأحمر ينتظره العديد من التحديات القادمة خلال شهر يناير القادم أولى شهور العام الجديد 2020، حيث تتمثل هذه المباريات على النحو التالي:

مصر المقاصة / اف سي مصر / طنطا / المقاولون العرب / إنبي، الدوري المصري الممتاز.

بلاتينيوم ستارز / النجم الساحلي التونسي، دوري أبطال إفريقيا.

إقرأ أيضاً: أخبار سارة للزمالك قبل مواجهة أسوان بعد عودة شيكابالا وعبد الله جمعة