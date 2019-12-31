الأهلي: مباراة مصر المقاصة صعبة بسبب ضغط المباريات على اللاعبين

Advertisements

تحدث الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن المباراة القادمة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي من المقرر أن تجمع بينه وبين مضيفه فريق مصر المقاصة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات له عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن المباراة المقبلة لفريق الأهلي أمام مضيفه مصر المقاصة، سوف تكون في غاية الصعوبة على الطرفين ولن تُحسم بسهولة مثلما تتوقع جماهير القلعة الحمراء.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن المارد الأحمر يُعاني من ضغط هائل بسبب كثرة المباريات التي خاضها في الآونة الأخيرة سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز أو حتى في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، مما ساهم بالتالي في تعرض العديد من اللاعبين إلى الإصابات بشكل متتالي.

وشدد سيد عبد الحفيظ في حديثه على أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي طالب اللاعبين بضرورة التركيز بشكل كبير على مواجهة مصر المقاصة، نظراً إلى أهمية حصد النقاط الكاملة من هذا اللقاء من أجل الاستمرار في التربع على عرش صدارة ترتيب مسابقة الدوري العام.

وأضاف أيضاً أن الفريق الفيومي لا يُعد منافساً سهلاً على الإطلاق رغم نتائجه السلبية في الأسابيع الماضية مع مديره الفني أحمد حسام ميدو، إلا أن فريق مصر المقاصة دائماً ما تمكن من تقديم مباريات كبيرة أمام الأهلي وخصوصاً في آخر مباراتين جمعت بين الفريقين.

وفي ختام تصريحاته، أوضح سيد عبد الحفيظ أن الانتصار وحصد النقاط الكاملة سوف يظل هو الهدف الرئيسي لأبناء القلعة الحمراء في المرحلة القادمة مثلما كان الحال سابقاً، بالرغم من صعوبة المباريات التي تنتظر الأهلي سواء محلياً أو حتى قارياً في الأشهر القادمة.

يُذكر أن الفريق الأهلاوي تمكن من تحقيق العلامة الكاملة خلال شهر ديسمبر الجاري على مستوى جميع المسابقات، من خلال الانتصار في 7 مباريات على التوالي، على أمل أن تستمر هذه المسيرة الناجحة والرائعة مع شهر يناير المقبل أولى شهور العام الجديد 2020 حتى يتمكن الأهلي من تحقيق أهدافه المرجوة.

إقرأ أيضاً: الأهلي في ديسمبر 2019 .. 7 من 7 وأهداف بالجملة !