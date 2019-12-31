كلوب يصدم جماهير ليفربول .. ويؤكد: لسنا مُرشحين بعد من أجل الفوز بالبريميرليج

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وجه الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي صدمة قوية للغاية إلى عشاق فريق الريدز في كافة أنحاء العالم، بعدما كشف عن حظوظ فريقه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع نهاية الموسم الحالي.

وأكد يورجن كلوب خلال تصريحات له عبر شبكة قنوات “ESPN” الأمريكية أن فريق ليفربول لا يزال غير مُرشحاً بعد من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، بالرغم من فارق النقاط الكبير مع جميع مُلاحقيه وفي مقدمتهم فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين.

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وأشار أيضاً إلى أنه يعلم جيداً أن جماهير النادي حزينة للغاية بسبب عدم نجاح ليفربول في الظفر بلقب البريميرليج طيلة السنوات الماضية، إلا أن ذلك الواقع لا يُمكن أن يتغير إلا من خلال المحاولة جاهداً لتغييره في المستقبل القريب.

وأوضح كلوب أن ما حققه ليفربول حتى هذه اللحظة بعد خوض 19 جولة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي دون أي هزيمة على الإطلاق، يُعد أمراً مميزاً للغاية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولكن ذلك ليس كافياً نظراً إلى تبقي 19 جولة أخرى قادمة في غاية الصعوبة وتتطلب نفس الأداء العالي والنتائج الإيجابية.

وشدد المدرب الألماني أيضاً في حديثه على أن ليفربول سبق وأن كان قريباً من لقب البريميرليج في السنوات الماضية، إلا أن اللقب ضاع في الأمتار الأخيرة في نهاية المطاف بعد حدوث سيناريوهات مثيرة للغاية، مما يجعل الجماهير خائفة حتى الآن من حدوث سيناريو جديد يُضيع اللقب علينا في نهاية الموسم.

وأضاف يورجن كلوب في ختام تصريحاته، أنه لا يمكن أن يعد جماهير نادي ليفربول بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري، إلا أنه يعدهم بشيء واحد فقط لا غير وهو بذل أقصى مجهود ممكن والقتال في جميع المباريات المتبقية من أجل تحقيق هدفنا المنشود.

يُذكر أن الفارق بين ليفربول المتصدر حالياً وبين مانشستر سيتي حامل اللقب قد وصل إلى 14 نقطة مع تبقي لقاء مؤجل لفريق الريدز.

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