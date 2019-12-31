ليفربول يعزف لحن التتويج بعد دور أول في البريميرليج رغم تراجع مستوى صلاح

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يبدو أن فريق ليفربول عازماً وبقوة الموسم الحالي على إنهاء عقدة عدم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي بدأت منذ عام 1990 وحتى العام الحالي 2019، بعد المستويات الرائعة وحتى الخيالية التي قدمها بعدما خاض 19 جولة في نسخة الموسم الجاري أي نصف مباريات المسابقة حتى الآن.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الريدز لم يتعرض خلال النصف الأول من الموسم إلى أي خسارة على الإطلاق في البريميرليج، حيث فاز في 18 مباراة كما اكتفى بالتعادل في مباراة وحيدة فقط لا غير كانت مع مضيفه مانشستر يونايتد الفريق الوحيد الذي استطاع تعطيل ليفربول نوعاً ما.

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وهو الأمر الذي جعل ليفربول يُحلق في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن الفارق بينه وبين أقرب مُلاحقيه قد وصل إلى 13 نقطة كاملة مع فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، إضافة إلى 14 نقطة مع فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين.

ولا يزال فريق الريدز يمتلك مباراة مؤجلة سوف تجمعه مع مضيفه وست هام يونايتد في العاصمة الإنجليزية لندن، حتى يتساوى في عدد المباريات مع بقية الأندية، وبالتالي فإن الفارق مُرشح للزيادة بدون أدنى شك.

ويُدرك الألماني يورجن كلوب مدرب فريق الريدز ومايسترو ذلك اللحن الجميل، أن ما حققه فريقه في نصف الموسم لا يُعتبر كافياً على الإطلاق لحسم ملف اللقب، وخاصة وأن الطاولة قد تنقلب عليه رأساً على عقب في النصف الثاني مع ضغط المباريات، مع العلم أن المباريات الصعبة لن تكون فقط على مستوى البريميرليج وإنما الأصعب سيكون في الأدوار الإقصائية في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتمكن فريق ليفربول من تحقيق كل هذه الأرقام الإيجابية في الدور الأول، بالرغم من تراجع المستوى التهديفي للنجم المصري محمد صلاح بعكس ما كان عليه الحال في الموسمين الماضيين، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فخر العرب نجح في تسجيل 9 أهداف خلال 19 مباراة مع ليفربول الموسم الحالي مع العلم بأن هدفين من ال9 جاءوا من ركلتي جزاء.

وإليكم الآن نتائج فريق ليفربول في جميع المباريات ال19 التي خاضها في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 حتى الآن:

ليفربول 1/4 نورويتش سيتي.

ساوثهامبتون 2/1 ليفربول.

ليفربول 1/3 آرسنال.

بيرنلي 3/0 ليفربول.

ليفربول 1/3 نيوكاسل يونايتد.

تشيلسي 2/1 ليفربول.

شيفيلد يونايتد 1/0 ليفربول.

ليفربول 1/2 ليستر سيتي.

مانشستر يونايتد 1/1 ليفربول.

ليفربول 1/2 توتنهام هوتسبير.

أستون فيلا 2/1 ليفربول.

كريستال بالاس 2/1 ليفربول.

ليفربول 1/2 برايتون أند هوف ألبيون.

ليفربول 2/5 إيفرتون.

بورنموث 3/0 ليفربول.

ليفربول 0/2 واتفورد.

ليستر سيتي 4/0 ليفربول.

ليفربول 0/1 ولفرهامبتون.

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