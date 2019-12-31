الشماخي ينفي تفاوض الأهلي معه ويؤكد إمكانية رحيله عن الإفريقي

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نفى النجم التونسي الشاب ياسين الشماخي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإفريقي التونسي كل الأنباء الواردة في مختلف وسائل الإعلام المصرية والتونسية في الأيام الماضية، وذلك بخصوص دخول مجلس إدارة النادي الأهلي في مفاوضات معه سواء رسمية أو حتى شفهية من أجل ضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد ياسين الشماخي خلال تصريحات صحيفة له أنه لم يستقبل أي عرض سواء رسمي أو حتى شفهي من طرف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بالرغم من كثرة تداول اسمه في الإعلام المصري مؤخراً.

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وأشار أيضاً إلى أن النادي الأهلي يُعد أعرق نادي في قارة أفريقيا بأكملها، وبالتالي في حالة وصول ذلك العرض له في أي وقت المرحلة القادمة، سوف يعمل على دراسته بعناية شديدة من أجل حسم مستقبله مع نادي الإفريقي.

وشدد الشماخي في حديثه على أن وكيل أعماله قد أخطره بوصول عدة عروض رسمية له من طرف بعض أندية مسابقة الدوري الفرنسي في الأيام القليلة الماضية، وفي مقدمتها نادي رين بطل كأس فرنسا في الموسم الماضي، من أجل الظفر بخدماته في الميركاتو الشتوي القادم.

وأضاف المهاجم التونسي أنه سوف يكون هادئاً في الأيام القادمة، حتى يقوم بدراسة كافة العروض التي ستصله سواء من الوطن العربي أو حتى من قارة أوروبا، ليفتح بذلك الباب أمام إمكانية رحيله بنسبة كبيرة عن صفوف النادي الإفريقي في شهر يناير القادم.

يُذكر أن النادي الإفريقي كان قد أكد في صباح اليوم الثلاثاء أن ياسين الشماخي بات قريباً للغاية من تجديد عقده الذي ينتهي عقب نهاية الموسم الجاري مباشرة، إلا أن هذه التصريحات الجديدة من اللاعب نفسه قد تجعله في طريقه بالفعل لخوض تجربة جديدة في مسيرته الرياضية.

ويُعتبر اللاعب التونسي هو الخيار الثاني على قائمة اللاعبين التي حددها السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، من أجل التعاقد مع لاعب في مركز المهاجم الصريح في الميركاتو المقبل.

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